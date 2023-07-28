ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقسمين الأدبي والعلمي، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأقصر بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القادمة، وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الصفحة الرسمية لموقع الوزارة، حيث من المتوقع إعلان النتيجة في بداية شهر أغسطس المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأقصر بالاسم ورقم الجلوس

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأقصر بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط نتيجة الثانوية العامة على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم هـنـا.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023

يشار إلى أن المجموع الكلي لدرجات نتيجة الثانوية العامة من 410 درجات، والنتائج جيدة خصوصا فيما يتعلق بامتحان الكيمياء الذي شكر منه الطلاب من صعوبته، إذ حصل نحو 1000 طالب على الدرجة النهائية، بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة بواقع 260 ألف طالب، وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة بالأقصر

يذكر أن 7550 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الثانوية العامة بالأقصر، هذا العام بينهم 1351 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، و5079 طالبا وطالبة بقسم علمي علوم، و448 طالبا في قسم علمي رياضة، إذ جرت الامتحانات في 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية.