سعر اليورو اليوم السبت 29-7-2023.. يواصل الاستقرار في البنوك المصرية

تواصل أسعار اليورو اليوم، استقرارها، منذ آخر تحديث للبنوك المصرية قبل بداية العطلة الأسبوعية، إذ سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 34.29 جنيه للبيع و34.06 جنيه للشراء، وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم السبت 29-7-2023 في البنوك المصرية، وفقاً لما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية في آخر تحديث للأسعار.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم السبت: 34.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 34.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم السبت: 34.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 34.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم السبت: 34.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 34.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم السبت: 34.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 34.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم السبت: 34.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 34.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم السبت: 34.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت: 34.05 جنيه للشراء.