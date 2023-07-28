شهد سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه المصري، اليوم، بمختلف البنوك المصرية استقراراً في الأسعار، حيث سجل اليورو في البنك الأهلي المصري 34.29 جنيه للبيع و34.06 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة 28-7-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.05 جنيه للشراء.