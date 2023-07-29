وظائف خالية لجميع المؤهلات.. مرتب يصل لـ4500 جنيه مع حوافز وتأمينات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب الذين ليس لديهم مؤهلات أو الحاصلين على مؤهلات متوسطة، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية» من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتمّ تنظيم ملتقى توظيفي حتى يستطيع الراغبين في الحصول على الوظائف التقديم من خلاله.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف المعلن عنها في إحدى سلاسل «الهايبر ماركت» الشهيرة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح والشروط المطلوبة والحقوق والمميزات، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الملتقى التوظيفي، ليتمّ تنظيمه يومي السبت والأحد الموافق 5 و6 أغسطس المقبل، ليبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا ويستمر حتى الساعة 5 مساءً، ب 6 أبراج العالمية - ش مكتبة جامعة 6 أكتوبر - أمام مول «بلوستار» - خلف الحصري - أكتوبر.

الوظائف المطلوبة

1- كاشير.

2- بائعو أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات.

3- أفراد أمن.

4- عمال تحميل وخدمات.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في (عين شمس- المرج - جسر السويس - الحرفيين - مدينه نصر - شبرا مصر - شبرا الخيمة - حلوان - دار السلام - المريوطية - فيصل - ميت عقبة).

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلًا على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط أو ليس لديهم مؤهلات.

- لا يشترط للتقديم على الوظائف وجود خبرة.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف على 55 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب يبدأ من 3000 إلى 4500 + حوافز يومية.

- يتمّ منح العاملين بدل للوقت الإضافي.

- يتمّ منح العاملين سلف شهرية.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات لبعض الوظائف منهم ساعة راحة.

- يوجد فرص للترقي والتطوير.

- تأمينات طبية واجتماعية.