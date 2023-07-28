القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن إتاحة عدد من الوظائف، مقابل مرتبات كبيرة تتراوح بين 3 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع شركات عديدة من القطاع الخاص في غالبية مجالات العمل لكل من الشباب والكبار.

أنواع الوظائف المطلوبة

وكشفت وزارة القوى العاملة، عن أنواع الوظائف المطلوبة، التي تأتي من خلال شركات لإدارة المشروعات، تتواجد مقراتها في القاهرة الجديدة، وهي كالتالي:

- 50 شيف مطبخ ومشويات برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، وخبرة تبدأ من 3 سنوات.

- مضيف وكول سنتر من الجنسين برواتب من 3200 حتى 3500 جنيه، بشرط الحصول على مؤهل متوسط على أن يكون السن بين 18 - 35 سنة.

وظائف أمن وحراسة

- شركة أمن وحراسة، توفر وظائف خالية بإجمالي 765 موظفا للعمل الفوري برواتب تصل إلى 4300 جنيه، مع توافر العديد من الخدمات مثل المواصلات، والإقامة المجانية، بالإضافة إلى 4 أيام راحة شهرية.

- شركة استثمار بحاجة إلى 500 موظف بين عضو فريق وعامل إنتاج ومخازن، برواتب تصل إلى 4000 جنيه مع توفير بدل انتقال وتأمينات.

طريقة التقديم على هذه الوظائف

وأوضحت وزارة القوى العاملة، طريقة التقديم والخطوات، عبر الموقع الرسمي لها، الذي يمكن زيارته عن طريق الانتقال إلى الرابط من هنــــا.