«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة طول الأسبوع.. والقاهرة تسجل 35

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فترات الليل تشهد تحسنًا كبيرًا في حالة الطقس خاصة مع النشاط النسبي للرياح على معظم أنحاء الجمهورية اليوم، لافتة إلى أن الأيام المقبلة نشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات الليل.

الأجواء الصيفية المعتادة والمعدلات الطبيعية ستعود اليوم

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن الأجواء الصيفية المعتادة والمعدلات الطبيعية ستعود اليوم، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 36 درجة مئوية وهي حرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل بحوالي درجة، وعلى مدار هذا الأسبوع متوسط درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى بين الـ35 درجة مئوية و36 درجة، وهي أجواء مختلفة ومعتدلة عن الأسبوع الماضي.

يجب أخذ الحذر طوال فصل الصيف وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب أخذ الحذر طوال فصل الصيف وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة، والحرص على غطاء الشمس وتناول قدر كبير من السوائل والتواجد بأماكن جيدة التهوية ولبس الملابس الفضفاضة.