«الري» تؤهل أفمام الترع أسفل خط سكة حديد «القاهرة - أسوان»

أصدَر المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، تقريراً يستعرض أعمال تأهيل أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد «القاهرة - أسوان»، وكشف التقرير التالي:

- هذه الأعمال تتمّ بالاشتراك بين قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ومعهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومي لبحوث المياه في إطار العمل على تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية.

- يقوم معهد بحوث الإنشاءات بعمل وإعداد الدراسات اللازمة عن المنشأ ووضع الحلول الهندسية السليمة طبقا لحالة كل منشأ.

تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية

- تقوم الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة بإعداد العقد والطرح والتنفيذ للأعمال المطلوبة مع استمرار دور المعهد كاستشاري للأعمال في القيام بجميع الاختبارات اللازمة والتي تضمن سلامة و نجاح أعمال التأهيل .

- يجرى حاليًا تنفيذ عملية تأهيل وتدعيم فم مصرف تخفيف المعصرة على ترعة الإبراهيمية الكيلو 156 بر أيمن أسفل خط السكة الحديد، وهي عبارة عن تدعيم وتأهيل عدد 2 قنطرة وهما مصرف تخفيف المعصرة وفم أبو حسيبة بالمنيا عن طريق عمل معالجة وترميم للشروخ وعمل قميص خرساني بداخل فتحات كل قنطرة وعمل الصيانات الميكانيكية اللازمة لبوبات كل قنطرة.

وضع الحلول الهندسية السليمة بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات

- تمّ حتى الآن تجهيز وتجفيف الموقع وأعمال النظافة والحدادة والنجارة وصب الخرسانة للأرضيات والحوائط والأسقف وعمل اختبار ديناميكي للمنشأ أثناء مرور القطارات بالسرعة القصوى وتحديد واعتماد المادة الإيبوكسية والمواد المضافة لزيادة مقاومة الخرسانة، وعمل الاختبارات اللازمة على الخرسانة بمختلف أنواعها.

- تتمّ أعمال التدعيم بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وهيئة السكك الحديدية لضمان وتأمين سلامة القطارات «خط القاهرة - أسوان» وكذا سلامة منشأ القنطرة المار فوقها خط السكك الحديدية.