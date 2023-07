«Barbie» يواصل صعوده في قائمة الأفلام لأعلى إيراد بالعالم خلال 2023

يواصل فيلم Barbie إخراج جريتا جروينج الصعود في شباك التذاكر العالمي، إذ نجح الفيلم في تحقيق إجمالي إيرادات وصلت لـ549 مليون دولار في أول أسبوع من عرضه في دور العرض السينمائي حول العالم، وصعد الفيلم من المركز التاسع إلى السادس في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في عام 2023 خلال يومين فقط، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفوق فيلم Barbie بإيراداته على 4 أفلام في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في العالم خلال 2023، وهي «John Wick: Chapter 4» الذي جاء في المركز التاسع بـ426 مليون دولار، وفيلم المركز الثامن «Transformers: Rise of the Beasts» الذي حقق 427 مليون دولار، بالإضافة إلى «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» في المركز التاسع بـ 476 مليون دولار.

Barbie يحقق 291 مليون دولار في دور العرض العالمي

ويحتل فيلم Barbie بطولة مارجوت روبي قائمة إيرادات شباك التذاكر المحلي لليوم السابع على التوالي متفوقا على فيلم Oppenheimer، حيث حقق الفيلم 21 مليون دولار، في قائمة الإيرادات اليومية ليرتفع الإجمالي المحلي لـ 258 مليون دولار، بينما حقق الفيلم على المستوى العالمي 291 مليون دولار.