مصدر بـ«التعليم»: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السبت، مشيرا إلى أن كنترولات الثانوية العامة سوف تتسلم النتيجة من مركز التصحيح المركزي الرئيسي بالسادس من أكتوبر بعد الانتهاء أعمال التصحيح ومراجعة النتيجة وبدء تجميعها في شكلها النهائي علي أن يتم الانتهاء منها مساء اليوم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 على طاولة الوزير

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه سيتم الانتهاء من تجميع نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي مساء اليوم السبت، وستكون جاهزة على مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لاعتمادها بشكل رسمي.

إعلان نتيجة الثانوية العامة غدا

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي غدا الأحد 30 يوليو للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع وأوائل الثانوية العامة 2023.

سجل للحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الوطن

سجل الآن عبر موقع «الوطن» للحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، إدخل بياناتك لتصللك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فورا بعد اعتمادها مباشرة، من خلال الدخول علي موقع الوطن وإدخال رقم التليفون وبيانات الطالب «الاسم رباعي، ورقم الجلوس، واختر الشعبة، واختار محافظتك، والبريد الإلكتروني».

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع الدرجات في المواد الدراسية، ومجموع الطالب، ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.