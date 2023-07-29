حفل نانسي عجرم في العلمين.. إقبال جماهيري وإشادات بفراشة المسرح

شهد حفل نانسي عجرم في العلمين حضورا جماهيريا كبيرا تفاعل مع أشهر أعمالها الغنائية التي قدمتها على مدار الحفل ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين» وتستمر فعالياته حتى 26 أغسطس المقبل.

افتتحت أغنية «بتفكر في إيه» حفل نانسي عجرم في العلمين ووجهت بعدها شكر لجميع الحضور وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة: «فعلا العالم علمين».

تفاصيل حفل نانسي عجرم في العلمين

وتتضمن حفل نانسي عجرم في العلمين الذي رفع لافتة كامل العدد مجموعة من أبرز الأغاني من بينها «حبك سفاح»، «بدنا نولع الجو»، «سلامات سلامات»، «قول تاني كدة» بالإضافة إلى «أخاصمك آه» التي تعالت معها صيحات الجمهور وتفاعلوا على أنغامها، واختتمت الحفل بأغنية «أنا مصري».

الجمهور يشيد بحفل نانسي عجرم في العلمين: «خطير»

وشارك الحضور مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو من الأغاني التي قدمتها نانسي عجرم في العلمين عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى تصدر اسم الفنانة اللبنانية قائمة الـ «تريند» على تلك المنصات، وغرد أحد حضور الحفل قائلا: «الحفل خطير»، بينما تابع آخر: «تجنن نانسي في العلمين»، وتوالت التعليقات: «نجمتي نانسي الله يسعدك قد ماتسعدينا.. بنحبك كتير»، «نانسي عملت حفل تاريخي في العلمين»، «ليلة رائعة مع حبيبة قلب المصريين وفراشة المسرح والسوبر ستار نانسي عجرم»