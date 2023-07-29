نائب يقترح إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زارعتها لتشجيع المزارعين

طالب النائب هشام الشعيني، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، جميع المحافظين، بتطبيق سياسات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالتوسع في زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

وكان المحافظ أعلن استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً لزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة من هذه المحاصيل.

وأكد النائب، أن تطبيق هذه السياسات يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز والذرة وغيرها من المحاصيل الاخرى.

إعلان أسعار المحاصيل

وقال «الشعيني»، في بيان أصدره اليوم، إنه يجب على الحكومة أن تسارع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإعلان عن الأسعار المجزية، والتي تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين قبل زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية الزراعية بتوقيتات مناسبة، حتى يقبل المزارع المصري على زراعتها.

واقترح النائب على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمجلس المحافظين، بحضور جميع الوزراء المختصين، وفي مقدمتها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هشام سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه.

سعر محصول قصب السكر

وقال النائب هشام الشعيني، إنه على سبيل المثال وبسبب عدم وضع سعر عادل ومجز لمحصول قصب السكر تسبب في عدم إقبال بعض المزارعين على زراعة هذا المحصول، مشيراً الى أن ذلك تسبب في أن مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا لم يعمل إلا 11 يوماً فقط.

وتوجه النائب هشام الشعينى بتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمزارعي قصب السكر، وتحديد سعر عادل لتوريد محصول قصب السكر، معرباً عن ثقته التامة في أن هذه التكليفات سيكون لها آثارها الإيجابية، لزيادة مساحات زراعات قصب السكر، بما يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر، وتشجيع الصناعات التكاملية والتحويلية.