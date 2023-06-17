تنفيذ محطة شتلات قصب السكر في كوم أمبو بتكلفة 300 مليون جنيه

أجرى السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة تفقدية لأول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كوم أمبو بأسوان.

وقال وزير الزراعة، إن هذه الزيارة للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يحقق مردودا قتصاديا إيجابيا للمزراعين، ورفع مستوى معيشتهم فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الانتهاء من محطة كوم أمبو

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر، وهى الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر، وذلك من خلال مصنع «قادر» للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح، أن المحطة تقع على مساحة 26 فدان لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو، وبطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة فى الموسم لتكفي زراعة مساحة 4000 فدان بالشتل فى الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد.

جهود دعم المزارعين

‏‏وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل، حتى تكون نموذجاً يُحتذى به للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتى الأرض، وأيضاً فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.