نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي رياضة.. سجل الآن للحصول عليها

بتطلع طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة 2023 للحصول على أعلى الدرجات في نتيجة الثانوية العامة، حتى يستطيعوا الالتحاق بكليات القمة وتحديدا كلية الهندسة بمختلف أقسامها لذلك يترقبون المؤتمر الصحفي الأيام الأولى من الأسبوع الجاري، بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية بقيادة الدكتور رضا حجازي للإعلان عن النتائج وبينها نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي رياضة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

وتحرص وزارة التربية والتتعليم والتعليم الفني على مراجعة نتيجة الثانوية العامة 2023 بدقة شديدة، بعد الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب يوم الثلاثاء الماضي، وتتيح بوابة «الوطن» للطلاب نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي رياضة وعلوم وأدبي فور اعتمادها رسميا، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول عليها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

تحرص بوابة «الوطن» على توفير وإتاحة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 فور ظهورها، وجاءت خطواتها كالتالي:

- الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023.

- إدخال البيانات الخاصة به وتبدأ بالاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.