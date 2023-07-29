مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرفها بالتفصيل في جميع المواد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 في أغلب المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحانات، موضحة أن المؤشرات مبُشرة، إذ عُقدت الامتحانات ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد بنسبة 85%، ومقالياً بنسبة 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

تفاصيل مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

تشمل مؤشرات نتيجة الثانوية العامة، مواد اللغة العربية والأجنبية الأولى والثانية والفيزياء والكيمياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والجغرافيا والرياضيات، ووفق بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، فإن الامتحانات جرى تصحيحها إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري.

أول مؤشرات نتيجة الثانوية، في المواد العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، هي مادة اللغة العربية إذ تجاوزت نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الثانوي فيها شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي 90%، ونسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91% فأكثر، وبلغت 91.3% في امتحانات اللغة الأجنبية الأولى.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية

- بلغت 91.9% في امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- بلغت 93.9% في مادة علم النفس والاجتماع.

- بلغت 90.2% في التاريخ.

- بلغت 91.6 في امتحان مادة الجغرافيا.

مؤشرات النجاح لطلاب شعبة علمي رياضة

- بلغت 89.7 % في مادة الرياضيات البحتة.

- بلغت 88.5% في الرياضيات التطبيقية.

مؤشرات النجاح لطلاب شعبة علمي علوم

- بلغت 90.6% في امتحان مادة الأحياء.

- بلغت 91.1% في مادة الجيولوجيا.

مؤشرات النجاح لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء 88.9% لطلاب الثانوية العامة.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.