هيئة الدواء: مثائل الأدوية آمنة وفعالة مثل العلامات التجارية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورا توعويا لها عن تعريف مثائل الأدوية، مؤكدة أنها أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة للعلامات التجارية الأخرى، لافتة إلى وجود العديد من الفوائد لوجود مثائل للأدوية داخل السوق الدوائي.

فوائد مثائل للأدوية

- لها نفس الفعالية حيث إن المثائل للأدوية فعالة بنفس القدر مثل نظيراتها نفس العلامة التجارية فهي تحتوي على نفس درجة الفعالية.

- لها نفس السلامة حيث إن مثائل الأدوية تكون آمنة وفعالة بنفس المستوى كنظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث إنها تخضع لنفس الدراسات الفنية والمعملية.

وتابعت هيئة الدواء بأنه على المواطن معرفة معلومة هامة وهي أن هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية، لافتة إلى أنه هناك اختلافا بسيطا فقد تختلف المثائل للأدوية في لونها أو نكهتها.

الاختلافات بين الدواء ومثيله لا يؤثر على الفعالية

وأضافت هيئة الدواء أن هذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء، لافتة إلى أنه إذا كنت تبحث عن بديل لدواء ذي علامة تجارية، لابد من استشارة الصيدلي بخصوص المثائل المتاحة بطريقة آمنة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بمزايا برنامج المشغل الاقتصادي والتيسيرات الممنوحة من خلاله، لافتة إلى أن الهيئة تهدف ورشة العمل إلى التعريف بمزايا برنامج المشغل الاقتصادي AEO، التي تهدف إلى تقديم المزايا والتيسيرات إلى الشركات التي سيتم اعتمادها في البرنامج، وذلك لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن الواردات من المستحضرات الصيدلية، وخاماتها.