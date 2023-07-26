8 أعراض للسعات قنديل البحر.. هيئة الدواء توجه نشرة للمصطافين

قالت هيئة الدواء إن لسعات قنديل البحر من المشكلات الشائعة لدى الأشخاص الذين يسبحون أو يغوصون في البحار والمحيطات، مضيفة في تقرير رسمي أصدرته، أن لسعات قنديل البحر تحدث عند الاحتكاك بجسم القنديل، كما أنه لا يزال بإمكان قنديل البحر الذي جرفته المياه إلى الشاطئ إطلاق لسعات سامة عند ملامسته، لافتة إلى أنه فور ظهور الأعراض لا بد من استشارة الطبيب المختص أو الذهاب إلى أقرب مستشفى لطلب الرعاية الصحية.

أعراض لسعات قنديل البحر

وكشفت هيئة الدواء أعراض لسعات قنديل البحر وجاءت على النحو التالي:​

-الشعور بألم حارق ​

-الإحساس بالوخز

​-لسع، حكة، تورم.

​-كدمات أو آثار على الجلد من ملامسة القنديل للجلد​.

- فرط التعرق.

​-صداع ​

-آلام في العضلات أو تشنجات

​-الإغماء أو الدوخة​

ورشة عمل للتعريف بمزايا برنامج المشغل الاقتصادي

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بمزايا برنامج المشغل الاقتصادي والتيسيرات الممنوحة من خلاله.

وتابعت هيئة الدواء أن ورشة العمل تسعى إلى التعريف بمزايا برنامج المشغل الاقتصادي AEO، التي تهدف إلى تقديم المزايا والتيسيرات إلى الشركات التي سيتم اعتمادها في البرنامج، وذلك لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن الواردات من المستحضرات الصيدلية، وخاماتها.

وأوضحت هيئة الدواء أنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس، لمدة يوم واحد بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى الورشة تبدأ من الساعة التاسعة و نصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.