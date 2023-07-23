علاج لسعات قنديل البحر.. نصائح مهمة من هيئة الدواء للمصطافين

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للمواطنين للوقاية وعلاج لسعات قنديل البحر بالتزامن مع موسم الإجازات والصيف، وقالت هيئة الدواء، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنّ معظم لسعات قنديل البحر تتحسن خلال بضعة أيام أو أسابيع بالعلاج المنزلي، مشيرة إلى أنّ هناك حالات شديدة تحتاج إلى رعاية طبية طارئة.​

نصائح للتعامل مع لسعات قنديل البحر

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح عند الإصابة بلسع قنديل البحر البسيطة وجاءت على النحو التالي:​

- غسل الجلد بماء البحر والخل على الفور.

- إزالة مخالب القنديل المرئية بأكملها من الجلد باستخدام ملقاط رفيع. ​

- نقع الجلد في ماء حتى يخف الألم والذي قد يستغرق من 20-45 دقيقة.​

- استشارة الصيدلي لوضع كريم أو مرهم يحتوي على 0.5%؜ - 1%؜ هيدروكورتيزون على الجلد المصاب مرتين يوميا.​

استشارة الطبيب المختص تجنيا لحدوث مضاعفات

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة عدم الحصول على أي أدوية أو علاجات في الحالات الشديدة دون الرجوع إلى الطبيب المختص أو المشرف على الحالة، لافتا إلى أنّ الحصول على الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب يمكن أن يؤدي الى مضاعفات جسيمة.