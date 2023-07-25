«هيئة الدواء»: لا يوجد دواء ناقص بالأسواق طالما له بديل متاح

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورا مقتضبا لها، منذ قليل، وجهت فيه رسالة عاجلة للمواطنين، مطالبة المواطن بأن يعرف أن الدواء الذي يبحث عنه ولا يجده داخل السوق الدوائي في مصر لا يعتبر أنه دواء ناقص، حيث إن الدواء له بدائل متعددة في السوق الدوائي، الذي يعمل على توفير نفس المادة الفعالة، لذلك يتردد المواطن في استخدام المثائل المتاحة.

وتابعت هيئة الدواء، لا تدع اسم الدواء يخدعك، فالدواء المثيل بديلا فعالا وآمنا للدواء الأصيل، لافتة الى إمكانية الرجوع الى الصيدلي أو الطبيب قبل استخدام الدواء المثيل.

فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف ببرنامج اعتماد الهيئة للمواد القياسية

وفي شأن آخر، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف ببرنامج اعتماد الهيئة للمواد القياسية، لافتة الى أن الورشة تهدف لتعريف ممثلي الشركات ببرنامج هيئة الدواء المصرية، لاعتماد المواد القياسية، مع تسليط الضوء على أهميته في العمل الرقابي.

وأضافت هيئة الدواء، أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الإثنين القادم، ولمدة يوم تدريبي واحد بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية- قاعة المحاضرات، مشيرة إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية.

وتبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.