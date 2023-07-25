هيئة الدواء تحذر من مستحضر مغشوش يستخدم لعلاج تساقط الشعر

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من استخدام عبوات مقلدة من المستحضر الحيوي performa extra strength، إذ يتواجد في السوق وجميع التشغيلات الأخرى التى تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.

وأكدت هيئة الدواء أن المستحضر الدوائي يستخدم لعلاج تساقط الشعر، وكذلك علاج ضعف بصيلات الشعر، وحددت طرق التفرقة بين العبوات المقلدة والأصلية، كالتالي:

- المنتج الأصلي يوجد باركود على الوجه الجانبي، والعبوات المقلدة لا يوجد باركود.

ودعت هيئة الدواء المواطنين في حال وجود شكوي يرجى الرجوع إلى الصيدلي للتأكد من العبوة أو الاتصال على الخط الساخن لهيئة الدواء أو الإبلاغ عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.