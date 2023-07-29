تراجع أسعار الحديد اليوم السبت 29-7-2023 بالأسواق المصرية.. «اعرف بكام»

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 29-7-2023 بالأسواق المصرية، تراجعاً، وأبرزها حديد عز والحديد الاستثماري، إذ يتابع العديد من المواطنين والتجار أسعار مواد البناء وتحديداً أسعار الحديد بشكل يومي.

أسعار الحدید الیوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر بمختلف المصانع والشركات المصرية، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزارء، إضافة إلى أسعار شعبة مواد البناء.

سعر حدید عز الیوم

سعر حديد عز اليوم السبت 36683 جنيهاً للطن الواحد، بعدما سجل أمس 37501 جنيه.

سعر الحديد الاستثماري

سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت 36260 جنيهاً للطن الواحد، بعدما سجل أمس 36363 جنيهاً للطن الواحد.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم السبت 33700 جنيه للطن الواحد.

سعر حدید مصر ستیل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم السبت 33400 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم في المصانع المصریة

سعر حديد عطية اليوم السبت 34500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد العتال اليوم السبت 34500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد بشاي اليوم السبت 35000 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد سرحان اليوم السبت 33500 جنيه للطن الواحد.