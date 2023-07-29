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القاهرة الإخبارية: أمريكا تعتزم مساعدة أستراليا في إنتاج صواريخ موجهة

كتب:

نرمين عفيفي
11:04 ص | السبت 29 يوليو 2023
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الولايات المتحدة ستساعد أستراليا في إنتاج أنظمة صاروخية موجهة متعددة الإطلاق بحلول عام 2025، وفقًا لما نقلته «رويترز».

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أستراليا قادمًا من بابوا غينيا

ووصل وزير الدفاع الأمريكي، إلى أستراليا قادمًا من بابوا غينيا الجديدة، لينضم إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اللذين سيحضران الحوار الوزاري الأسترالي-الأمريكي السنوي مع نظيريهما الأستراليين، في ولاية كوينزلاند.

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بقلم نرمين عفيفي