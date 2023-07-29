الكشف على 1457 مواطنا في قافلة طبية ضمن «100 يوم صحة» بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات أمام المساجد والمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، ضمن حملة «100 يوم صحة»، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير خدمة طبية فائقة للمواطنين في جميع المحافظات.

خدمات طبية فائقة للمواطنين بالقرى

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن حملة «100 يوم صحة» ما زالت تقدم خدماتها من خلال قوافل بالقرى، لتقديم كافة الخدمات الطبية للأهالي، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المدرية، إعداد الدكتورة أمال حجاج، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق عام المبادرات الرئاسية.

حملات متنقلة بالريف والحضر

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تنظيم الحملات الطبية من خلال الفرق المتحركة لحملة 100 يوم صحة أمام جميع المساجد بأنحاء المحافظة، وفي كل مربع ريفي وحضري، لتغطية الخدمة الصحية لأهالينا بالمحافظة من خلال فحوصات المبادرات الرئاسية بالأجهزة الخاصة بها.

قافلة طبية في مركز قلين

وعلى جانب آخر، شهدت قرية قزمان بمركز قلين، تنظيم قافلة طبية ضمت 11 عيادة، تشمل 9 تخصصات مختلفة وهي «باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان، أنف وأذن»، تردد عليها 1457 مواطنا، وتم إجراء 166 تحليلا طبيا، ما بين معمل الدم ومعامل الطفيليات، و49 أشعة، وصرف الدواء مجانا، كما تلقى 853 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

كما تم الكشف الطبي على 90 مريضا، ضمن المبادرة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة «الضغط والسكر»، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ12 مريضا، والتحويل لأقرب مستشفى لـ8 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، بإشراف وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، واللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.