موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. الإعلان في مؤتمر صحفي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 مؤكدا أنه سيكون خلال ساعات بحد أقصى غدا بعد الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة، ومراجعتها وبدء تجميعها في شكلها النهائي.

توقعات بموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وتابع المصدر بأنه من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم مساء اليوم السبت، مشيرا إلى عقد مؤتمر صحفي الأحد بحد أقصى للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح وكذلك شرائح المجاميع والإعلان أيضا عن أوائل الثانوية العامة وإخبارهم.

سجل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن

وتقدم «الوطن» عبر موقعها نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن خلال الدخول على موقع «الوطن» ستجد رابط من هنا، يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الراغب في معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة به، وإدخال رقم التليفون وبيانات الطالب كاملة وبشكل صحيح الاسم الرباعي، رقم الجلوس، واختيار الشعبة أدبي أو علمي، واختيار المحافظة التابع لها / وإدخال البريد الإلكتروني.

مؤشرات لنتيجة الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق مؤشرات لنتيجة الثانوية العامة في بعض المواد قبل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

- 90.6 % نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء.

- 89.7 % نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة.

- 91.9 % نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق.