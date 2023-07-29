نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس ومؤشرات النجاح بـ3 مواد

كثر التساؤل خلال الساعات الماضية عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس حيث إن بعض الطلاب لم يحتفظوا بأرقام الجلوس بعد انتهاء الامتحانات ويرغبون في الحصول على النتائج فور الإعلان الرسمي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس

يمكن لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط بدون رقم الجلوس من خلال طريقتين وهما مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، ورابط النتيجة على موقع جريدة «الوطن».

الثانوية العامة 2023

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت التربية والتعليم مؤشرات جديدة للثانوية العامة في مواد الرياضيات البحتة والأحياء والفلسفة والمنطق وجاءت المؤشرات كالتالي:

- 91.9 % نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق، حيث إن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- 89.7 % نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة.

- 90.6 % نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء.