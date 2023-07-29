ضبط 110 أسطوانات غاز قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية 

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، تمكنت من تحرير 535 محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت المخالفات بين 246 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 289 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

حملات تموينية مكبرة بالمنوفية

وأشار عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، إلى أنه خلال تلك الحملات تم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد صاحب مطعم بناحية دمليج بمركز منوف، لحيازته زيوت طعام منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضرين «جنح» ضد أصحاب مستودعات غاز أحدهم بناحية شنوان بشبين الكوم، لقيامه بتجميع 110 أسطوانات غاز لبيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، والآخر بناحية دراجيل بمركز الشهداء لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة.

ضبط مستلزمات إنتاج ذرة صفراء مجهولة المصدر

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع الأعلاف الحيوانية بناحية المنطقة الصناعية الثانية بقويسنا لحيازته 5 أطنان مستلزمات إنتاج ذرة صفراء دون مستندات، وتحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية والألبان بقرية فيشا الصغرى بالباجور، والتحفظ على 10 أطنان ملح طعام دون مستندات دالة على مصدرها.

التنسيق مع رؤساء المدن خلال الحملات التموينية

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظا على حقوق المواطنين.