إحالة تشكيل عصابي لسرقة بوابات المقابر في الغربية إلى الجنايات

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر في الغربية للمحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من كشف ملابسات سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، وتبين أنهم 5 أشخاص ثلاثة منهم مُسجلين جنائيًا وكونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة البوابات الحديدية بأسلوب كسر الأقفال.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات تبين أنهم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم للتمكن من السرقة، واستخدموا في ذلك 2 مركبة نارية «توك توك» دون لوحات معدنية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم والقبض عليهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، 2 سلاح أبيض «مطواة»، 2 مركبة «توك توك»، الأدوات والمعدات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.

اعترافات المتهمين بالواقعة

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم عدد 6 وقائع بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وأرشدوا عن كافة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.