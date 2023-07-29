أسعار الأسمنت اليوم السبت 29-7-2023 في مصر.. اعرف الطن بكم؟

يتابع كثير من المواطنين والتجار المتغيرات التي تطرأ على أسعار مواد البناء بشكل يومي، ومنها أسعار الأسمنت اليوم السبت 29-7-2023 في مصر بمختلف المصانع والشركات المصرية، وهو ما تستعرضه «الوطن» بحسب آخر تحديث لشعبة مواد البناء.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

يوجد العديد من المصانع والشركات المنتجة للأسمنت على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، والتي يمكن من خلالها شراء منتجات مختلفة من نفس المصنع، ومن مصانع الأسمنت ما يلي:

- منتج «أسمنت المسلح»: 1.750 جنيها.

- منتج «أسمنت النصر»: 1.700 جنيه.

- منتج «أسمنت وادي النيل»: 1.680 جنيها.

- منتج «أسمنت الفهد»: 1.620 جنيها.

- منتج «أسمنت حلوان»: 1.710 جنيها.

- منتج «أسمنت المخصوص»: 1.700 جنيها.

- منتج «أسمنت السويدي»: 1.800 جنيها.

- منتج «جنوب الوادي»: 1.710 جنيها.

- منتج «أسمنت السهم»: 1.680 جنيها.

- منتج «أسمنت المعلم»: 1.683 جنيها.

- منتج «أسمنت سيناء 42.5»: 1690 جنيها.