حفيد أوبنهايمر يكشف رغبته في حذف مشهد في فيلم Oppenheimer.. تعرف على السبب

كشف تشارلز أوبنهايمر حفيد العالم الأمريكي الراحل روبرت أوبنهايمر عدم رضاءه عن أحد المشاهد التي تتضمنها فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، الذي يتناول السيرة الذاتية لجده التي ساهم بجهوده في تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، والذي كان يرغب في حذفه من الفيلم.

وقال حفيد أوبنهايمر في لقاء مع مجلة «تايم» الأمريكية، إنَّه غير راض عن المشهد الذي يحاول فيه جده (كيليان مورفي) ضمن أحداث الفيلم، قتل أستاذه عن طريق حقن تفاحة بالسيانيد من أجل تسميمه، موضحًا: «هذا الجزء من الفيلم لم يعجبني بسبب عدم دقة تلك الواقعة تاريخيا، وهي الواقعة التي جاءت ضمن كتاب (أمريكان بروميثيوس: انتصار ومأساة ج. روبرت أوبنهايمر)، والذي يستند إليه سيناريو نولان».

وتابع: «إذا قرأت (أمريكان بروميثيوس) بعناية بما فيه الكفاية، يقول المؤلفون عن تلك الواقعة: (لا نعرف حقًا ما إذا كان قد حدث )»، مضيفا: «لا يوجد سجل له يحاول قتل شخص ما، هذا اتهام خطير حقًا ولا يوجد عدو واحد أو صديق لروبرت أوبنهايمر سمع ذلك خلال حياته واعتبره صحيحا».

حقيد روبرت أوبنهايمر: هناك أجزاء لا اتفق معها في فيلم Oppenheimer

ولكن بشكل عام، قال تشارلز أوبنهايمر إنَّه استمتع بالفيلم كعمل درامي، موضحًا: «كتمثيل درامي للتاريخ كان الفيلم دقيقًا إلى حد كبير، وهناك أجزاء لا أتفق معها ولكن ليس بسبب نولان»، وأكد أن المخرج دعاه مرتين لزيارة فريق عمل الفيلم أثناء التصوير، ولكنه لم يستطع أن يتخيل تقديم نصيحة عن الأفلام إلى نولان، على حد تعبيره.

تفاصيل Oppenheimer

ونجح فيلم Oppenheimer الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر نولان في تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي حول العالم خلال أسبوعه الأول بلغت 240 مليون دولار، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من كيليان مورفي، مات ديمون، روبرت داوني جونيور بالإضافة إلى إيميلي بلانت.