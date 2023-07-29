«Barbie» يتفوق على «Oppenheimer» بـ300 مليون دولار في أول أسبوع بدور العرض

نجح فيلم «Oppenheimer»، من إخراج كريستوفر نولان، في تحقيق إيرادات كبيرة في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي حول العالم، محققا 239.9 مليون دولار، ليحل في المركز الثاني بعد فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جروينج، والذي حقق 549.8 مليون دولار في أسبوعه الأول، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم Oppenheimer إيرادات في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية بلغت 127.8 مليون دولار، وفي السوق الخارجي 112.1 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Oppenheimer»

ويتناول فيلم «Oppenheimer» السيرة الذاتية للعالم والفيزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر الذي ساهم بمجهوداته في تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يطلق عليه «أبو القنبلة النووية»، وهو مأخوذ عن كتاب تناول سيرة العالم الراحل بعنوان «American Prometheus» الصادر عام 2005، وحصد عددا من الجوائز وقت صدوره.

أبطال فيلم «Oppenheimer»

والفيلم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان، ويجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم هوليوود كيليان مورفي في دور «روبرت أوبنهايمر»، إضافة إلى إيميلي بلانت، ومات ديمون، وروبرت داوني جونيور، ورامي مالك.