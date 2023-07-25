بطل فيلم Oppenheimer: مخرج الفيلم منحني 6 أشهر لتحضير الشخصية

العديد من الإشادات النقدية حصل عليها النجم كيليان مورفي عن دوره في فيلم Oppenheimer الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر نولان، والذي يجسد من خلاله شخصية العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر والذي ساهم في تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، ويستند الفيلم على كتاب السيرة الذاتية عن العالم الراحل بعنوان «American Prometheus» من تأليف كاي بيرد ومارتن ج.شيروين.

ويعتبر فيلم Oppenheimer هو التعاون السادس الذي يجمع كيليان مورفي وكريستوفر نولان، ولكنها المرة الأولى التي يقوم فيها بدور البطولة في أحد أفلام «نولان»، وأكد الممثل الأيرلندي في حواره مع موقع «Collider» أنه تفاجئ تماما بمكالمة المخرج الأمريكي، إذ لم يكن لديه أي فكره عن رغبته في القيام بدور تاريخي رائد في مشروع طموح على نطاق واسع، وأضاف: «بالرغم أنه أخبرني أن ليس أمامي سوى 6 أشهر للعمل على الشخصية قبل بداية التصوير، لم يكن لدي سوى رد واحد على المكالمة الهاتفية وهي الموافقة».

بطل فيلم Oppenheimer يكشف تفاصيل العمل على الشخصية

وتابع بطل فيلم Oppenheimer، قائلا: «لا أستطيع التفكير في كلمة لوصف ما حدث أفضل من كلمة حلم، قد يبدو هذا كليشيه لكنها الحقيقة، لكن لم يكن لدي أي فكرة أنه سيتصل بي، ثم قال: «أنا أصنع هذا الفيلم عن أوبنهايمر وأود منك أن تلعب دور أوبنهايمر، إنها صدمة كبيرة ولكنها ممتعة للغاية».

وكشف «مورفي» أنّ عملية دخوله مكان شخصية تاريخية كانت ستستغرق المزيد من الوقت، لكنه اعترف بأن الـ6 أشهر كانت كافية لأنهم بدأوا العمل على الشخصية منذ لحظة انتهاء المكالمة.

تفاصيل فيلم Oppenheimer

يجمع فيلم Oppenheimer، في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود بجانب كيليان مورفي، من بينهم روبرت داوني جونيور، إميلي بلانت، مات ديمون، فلورنس بو، جاري أولدمان، كينيث برانا، رامي مالك، جوش هارتسدين وأوليفيا ثيرلبي.