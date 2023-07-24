فيلم «Oppenheimer» يحقق 174 مليون دولار في دول العالم خلال 4 أيام

يواصل فيلم «Oppenheimer» حصد الإيرادات في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتواجد في المركز الثاني بقائمة الإيرادات بعد فيلم «Barbie» لليوم الثالث على التوالي، محققا 21.3 مليون دولار، ليصل الإجمالي المحلي للفيلم لـ 80.5 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم «Oppenheimer» في أول أيامه بالسينمات 33 مليون دولار، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة 21% محققا 26.1 مليون دولار، ووصلت نسبة التراجع في اليوم الثالث لـ18%، حيث سجل الفيلم 21 مليون دولار.

فيلم «Oppenheimer» يحقق 93 مليون دولار في السوق الخارجي

وحقق الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر نولان ردود أفعال إيجابية في دور العرض السينمائي حول العالم، حيث بلغت الإيرادات الخارجية 93.6 مليون دولار بنسبة 53.8% من إجمالي الإيرادات الكلية للفيلم التي بلغت 174.1 مليون دولار، ويحتاج الفيلم لتحقيق إجمالي 400 مليون دولار في جميع أنحاء العالم حتى يحقق ربحا.

تفاصيل فيلم «Oppenheimer»

ويتناول الفيلم قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، ويشارك في بطولة الفيلم كيليان مورفي، ومات ديمون، وروبرت داوني جونيور، وإميلي بلانت، إضافة إلى فلورنس بوج، وجوش هارتنيت، وكيسي أفليك، ورامي مالك، وكينيث براناج.