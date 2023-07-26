إيرادات فيلم Oppenheimer تصل لـ209 ملايين دولار

تراجعت إيرادات فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، في اليوم الرابع على التوالي حيث سجل 12.6 مليون دولار، وهو تراجع بنسبة تقارب 46% من الإيرادات التي حققها في يومه الثالث والتي بلغت 23.1 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

حقق الفيلم في أول أيام عرضه بالسينمات الأمريكية 33 مليون دولار، وتراجعت الإيرادات بنسبة 20% في اليوم الثاني لتبلغ 26.2 مليون دولار، وفي اليوم الثالث سجل الفيلم 23 مليون دولار، إضافة إلى 12.6 مليون دولار في اليوم الرابع، ليأتي المركز الثاني بعد فيلم «Barbie» الذي تصدر قائمة شباك التذاكر.

وصلت إيرادات فيلم Oppenheimer في شباك التذاكر المحلي لـ95.1 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 114 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ209.2 مليون دولار.

تفاصيل فيلم Oppenheimer

تدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، ففي أثناء محاولة إنهائها، يتم تقديم روبرت أوبنهايمر كطالب شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة، في النهاية ينمو ليصبح عالمًا لديه القدرة على استخدام الذرة والعلم المحيط بها لصنع أسلحة دمار شامل، ويجمع الفيلم في بطولته، كيليان مورفي، إميلي بلانت، فلورنس بوج، روبرت داوني جونيور، مات ديمون ورامي مالك.