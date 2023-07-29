لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط.. احصل عليها من «الوطن»

تزامنا مع الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، اليوم، أتاحت «الوطن» لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط، وأيضا برقم الجلوس للطلاب، في إطار دورها الخدمي، وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح هذا العام 2023 تترواح بين 78 إلى 79%، ومرتفعة عن العام الماضي بأكثر من 3%.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن لطالب الثانوية العامة أو ولي أمره الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط، عبر موقع «الوطن»، ويمكن أيضا معرفة النتيجة برقم الجلوس، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.

- يكتب الطالب الاسم رباعيا.

- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.

- ومن خلال لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 يختار الطالب الشعبة.

- اختر محافظتك.

- يُدخل الطالب البريد الإلكتروني، ورقم تليفونه.

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عدم حصول أي طالب على نسبة 100% في امتحانات الثانوية

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن عدم حصول أي طالب على نسبة 100% في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى عدم وجود تدخل في ذلك من جانب جهات التصحيح.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنّ نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 جاءت كالتالي:

- الفلسفة والمنطق 91.9%.

- اللغة العربية تجاوزت 90%.

- الرياضيات البحتة 89.7%

- اللغة الثانية تجاوزت 91%.

- الأحياء 90.6%.

- الكيمياء 88.9%.

- التاريخ 90.2%.