يتيح موقع «الوطن» نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والمقرر إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم الانتهاء من تجميع نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي مساء اليوم السبت الموافق 29 يوليو2023.

لينك نتيجة الثانوية العامة للاطلاع على الدرجات

ويمكن لطالب الثانوية العامة 2023 أو ولي الأمر الإطلاع ومعرفة النتيجة من خلال لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس واتباع الخطوات التالية:

- إدخال الاسم رباعي للطالب.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- على الفور تظهر نتيجة الطالب في جميع الدرجات في المواد الدراسية في الثانوية العامة ومجموع درجاته ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نسب النجاح في الثانوية العامة، قبل إعلان النتيجة التي تظهر خلال الساعات المقبلة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء 90.6 %.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1% .

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.

- نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة 89.7%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق 91.9%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%؜.