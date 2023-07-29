رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. كن أول الحاصلين عليها

أعلن موقع وجريدة «الوطن»، رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، من أجل تسجيل البيانات الخاصة للطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة فور ظهورها مباشرة، عقب المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر عقده خلال ساعات للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وللتسجل في موقع «الوطن» للحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، يرجى اتباع التالي:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الوطن من هنـــــــا.

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- اختيار الشعبة أدبي أم علمي «رياضة - علوم».

- اختيار المحافظة.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال رقم التليفون.

- الضغط على سجل الآن.

طلاب نتيجتهم محجوبة.. اعرفهم

وحول رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، أوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سيتم اعتمادها مساء اليوم السبت الموافق 29 يوليو، بمكتبه في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أنه سيتم حجب نتيجة الطلاب الذين تسببوا في أعمال شغب موثقة في تحقيقات الامتحانات، والطلبة الغشاشين.