رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023.. سجل لتحصل عليها فور ظهورها

تتيح «الوطن» عبر بوابتها الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال خطوات بسيطة.

اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات

ووفقا لمصادر مطلعة بوزارة التعليم، من المتوقع أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن ثم يعقد مؤتمرا صحفيا غدا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وتكريم أوائل الثانوية العامة لهذا العام، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميا نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، يمكن لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بجميع المحافظات، الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة «الوطن» الإلكترونية، وتسجيل رقم الجلوس ومن ثم الحصول على النتيجة بالدرجات في جميع المواد الدراسية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة «الوطن»

ويمكن معرفة خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة، عبر بوابة «الوطن»، من خلال مشاهدة مقطع الفيديو التالي: