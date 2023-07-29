نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول.. اعرف نسب النجاح في المواد

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول، والتي عُقدت امتحاناتها ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع جميع المحافظات والمديريات والإدارات التعليمية، وجري تصحيح امتحاناتها إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشري.

يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول، خلال ساعات قليلة، ومن المقرر أن يُعلن أسماء الطلاب الأوائل في الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة»، والأدبية خلال مؤتمر صحفي.

تُتيح «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، عقب اعتمادها وإعلانها رسميًا من وزارة التربية والتعليم، ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الحصول عليها من خلال كتابة رقم الجلوس والاسم رباعيًا والبريد الإلكتروني والمحافظة والشعبة سواء «العلمية أو الأدبية».

وجاءت مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية، وفقا لوزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية

- بلغت 91.9% في امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- بلغت 93.9% في مادة علم النفس والاجتماع.

- بلغت 90.2% في التاريخ.

- بلغت 91.6 في امتحان مادة الجغرافيا.

- بلغت 89.7 % في مادة الرياضيات البحتة.

- بلغت 88.5% في الرياضيات التطبيقية.

- بلغت 90.6% في امتحان مادة الأحياء.

- بلغت 91.1% في مادة الجيولوجيا.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء 88.9%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

خبير تربوي يوجه نصائح للطلاب بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة

بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، أكد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، أنه يجب على كل طالب أن يضع قائمة بالكليات المحتملة التي يرغب في الالتحاق بها عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وعدم التشبث بكلية ما دون غيرها، حتى لا يكون هناك شعور بالإحباط عند عدم الالتحاق بهذه الكلية نتيجة للمجموع.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب على الطالب البحث عن احتياجات سوق العمل أولًا ثم اختيار التخصصات التي تناسبها، والعمل على تنمية مهاراته للتأهيل لها.