موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. سجل الآن

اهتمام كبير بمتابعة موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس إذ إنه وفق تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سيتم الإعلان عنها غدا بعد اعتمادها خلال الساعات الجارية وإعلان أسماء الأوائل للعام الجاري.

ويستطيع الطلاب الحصول على النتائج من خلال موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الذي حددته الوزارة وهو بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس كذلك من خلال رابط النتيجة على موقع جريدة «الوطن» في حال شهد موقع الوزارة إقبالا وضغطا شديدا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة من موقع الوطن

ونرصد في الخطوات التالية كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة مع موقع الوطن بالدخول على الموقع الرسمي للجريدة أو من خلال الرابط السابق ذكره وإدخال الاسم رباعي للطالب روقم الجلوس واختيار الشعبة سواء كانت علمي علوم أو رياضة، أو أدبي واسم المحافظة ورقم الهاتف لتظهر النتائج على الفور.

ووفقا للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن أحدث مؤشرات خرج بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023 تضمنت نتائح بعض المواد وليست جميعها، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الفلسلفة والمنطق نحو 91.9 % ومادة الرياضيات البحتة نحو 89.7 % والأحياء نبلغ النجاح نحو 90.6 % .

وطمأنت التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي بأن نسب النجاح مرتفعة مقارنًا بالعام الماضي وأنه لم يحصل أي طالب من طلاب الثانوية العامة 2023 على نسبة 100% في امتحانات الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية مشيرة إلى أن موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.