توقعات تنسيق كلية البنات الأزهرية في العاشر من رمضان بالشرقية

تبحث الكثير من الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية عن توقعات تنسيق كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لرغبتهن في تقديم أوراقهن للالتحاق بها.

توقعات تنسيق كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان

ومن المتوقع ألا يختلف تنسيق كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، عن تنسيق العام الماضي كثيرا، والتي سجلت شعبة اللغة العربية، الحد الأدنى علمي انتظام 436 درجة، والحد الأدنى علمي انتساب 358 درجة، والحد الأدنى أدبي انتظام 471 درجة، والحد الأدنى علمي انتساب 354 درجة.

تنسيق شعبة الشريعة الإسلامية بكلية البنات بالأزهر

كما استقر الحد الأدنى علمي انتظام لـ تنسيق شعبة الشريعة الإسلامية العام الماضي عند 442 درجة، والحد الأدنى علمي انتساب 341 درجة، والحد الأدنى أدبي انتظام 422 درجة، والحد الأدنى علمي انتساب 354 درجة.

بينما استقر تنسيق شعبة أصول الدين الحد الأدنى علمي انتظام عند 455 درجة، والحد الأدنى علمي انتساب 398 درجة، والحد الأدنى أدبي انتظام 431 درجة والحد الأدنى علمي انتساب 389 درجة، وتنسيق شعبة الترجمة الفورية الحد الأدنى علمي انتظام 570 درجة، والحد الأدنى أدبي انتظام 558 درجة.

عنوان كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان

وتقع كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والمعروف باسم «مجمع كليات حياة أبو غالي» في المجاورة 5 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

نسبة نجاح الثانوية الأزهرية

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن الخميس الماضي، عن نتيجة الثانوية الأزهرية والتي جاءت بنسبة نجاح عامة 52.38%، ونسبة النجاح في القسم الأدبي 46.63%، والقسم العلمي 59.34%، كما أعلن أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وكان بينهم 3 من أبناء محافظة الشرقية.