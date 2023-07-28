يتطلع طلاب الثانوية الأزهرية لمعرفة توقعات تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين بمحافظة الدقهلية، بعد ظهور نتيجة الخميس الماضي 27 يوليو بنسبة نجاح وصلت إلى 59.34% للقسم العلمي، و46.63% للأدبي.

تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة بنين

ويترقب الطلاب معرفة تنسيق الثانوية الأزهرية هذا العام مع اقتراب موعد إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية، إذ يسعى الجميع لمعرفة تنسيق كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنصورة للبنين العام الماضي وجاء كالآتي:

- علمي انتظام 335 درجة

- علمي انتساب 360 درجة

- ‏أدبي انتظام 315 درجة

- أدبي انتساب 315 ‏درجة

- إسلامي 448 درجة.‏

عنوان كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بنين بالدقهلية

تصل مدة الدراسة في كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر إلي 4 سنوات، وتوجد الكلية في شارع جامعة الأزهر المتفرع من شارع عبد السلام عارف خلف إدارة مرور الدقهلية.

أقسام كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بنين بالدقهلية.

ويوجد العديد من الأقسام بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بنين بالدقهلية وهم:

- العقيدة والفلسفة

- التفسير وعلوم القرآن

- الدعوة والثقافة الإسلامية

- الحديث وعلومه.