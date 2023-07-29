تتطلع طالبات الثانوية الأزهرية لمعرفة توقعات تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنات بالدقهلية، خاصة بعد بإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الخميس الماضي، بنسبة النجاح 59.34% لشعبة العلمي، وشعبة الأدبي 46.63%.

تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنات

وترغب الكثير من الطالبات في الالتحاق بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنات، بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية ومعرفة توقعات تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنات، والذي من المتوقع أن يكون مشابه لتنسيق العام الماضي، والذي جاء كالآتي:

- حددت كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، درجة القبول في قسم ‏اللغة الإنجليزية ترجمة فورية علمي انتظام ‏بنحو ‏571 درجة، أدبي انتظام 565 درجة.‏

- قسم الاجتماع علمي انتظام 490 درجة ‏علمي انتساب 486 درجة، أدبي انتظام 496 درجة، أدبي انتساب 486 ‏درجة. ‏

- قسم علم النفس علمي انتظام 532 درجة، أدبي ‏انتظام 517 درجة.‏

- شعبة التربية في تنسيق كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف «بنات» علمي انتظام 514 درجة، أدبي ‏انتظام 525 درجة.‏

- قسم التاريخ علمي انتظام 475 درجة، علمي ‏انتساب 465 درجة، أدبي انتظام 505 درجات، أدبي انتساب 489 ‏درجة. ‏

-‏ قسم رياض الأطفال علمي انتظام 505 ‏درجات، أدبي انتظام 524 درجة.‏

عنوان كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنات

وحددت جامعة الأزهر الشريف مدة الدراسة في كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنات، وهي 4 سنوات ويجري التخصص بها من العام الأول، وتوجد الكلية في تفهنا الأشراف في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

أقسام كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنات

وأوضحت جامعة الأزهر أن كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنات الموجودة في محافظة الدقهلية تتضمن 6 أقسام مختلفة للدراسة بها وهي:

- اللغة الإنجليزية ترجمة فورية

- قسم الاجتماع

- علم النفس‏

- قسم رياض الأطفال‏

- التاريخ

- شعبة التربية