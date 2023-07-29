ينتظر طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية البنين بمحافظة سوهاج إعلان نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية للبنين بجرجا عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة الأزهرية لذلك يبحثون عن توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا للبنين وفقا لمجموع العام الحالي وتنسيق العام الماضي.

يحدد طلاب الثانوية الأزهرية من البنين بمحفظة سوهاج بناء على توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا للبنين لهذا العام، إمكانية التحاق الطلاب بها وفقا لمجموعهم الحالي أو البحث عن كلية أخرى.

توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا للبنين

توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا للبنين وفقا لتنسيق العام الماضي تبدأ من 315 درجة كحد أدنى وذلك للشعبة «أدبي - انتظام» بينما الشعبة الأدبية الانتساب بمجموع 327 درجة.

تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا بنين

توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا للبنين للشعبة العلمية من 370 درجة انتظام كحد أدنى بينما للشعبة العلمية الانتساب 352 درجة .

عنوان كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا بنين

وتقع كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا للبنين بمركز جرجا بمحافظة سوهاج تحديدا في شارع أبو بكر الصديق بميدان الحوزة لخدمة طلاب محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة وفقا للتوزيع الجغرافي والمجموع والتخصص.

مصروفات كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا بنين

وحددت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بجرجا للبنين عبر موقعها الرسمي مصروفات الالتحاق بالكلية لطلاب الثانوية الأزهرية بـ645 جنيها كما توفر الكلية للطلاب من مراكز سوهاج الأخرى، والمحافظات مدينة جامعية ذات مصروفات منفصلة تحدد وفقا للإقامة.