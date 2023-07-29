توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 بنين وبنات جامعة الأزهر: ارتفاع 1%

يترقب آلاف الطلاب والطالبات، توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 بنين وبنات جامعة الأزهر، بعدما أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023 لشعبتي علمي وأدبي في مؤتمر صحفي عقده الخميس، معلنًا خلاله أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، بنسبة نجاح بلغت 59.34% لشعبة علمي، و46.63% لشعبة أدبي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 بنين وبنات جامعة الأزهر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الأزهر في كل مكان.

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 بنين وبنات

وتشير توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 بنين وبنات جامعة الأزهر، إلى ارتفاع مؤشرات التنسيق هذا العام قليلًا بنسبة قد تتجاوز 1% مقارنةً بالعام المُنصرم، وذلك بسبب ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي.

توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 بنين

وإذا ارتفع التنسيق بمقدار 1% مقارنةً بالعام الماضي، فإنّ توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 للبنين تأتي كالتالي:

مؤشرات تنسيق كلية الإعلام جامعة الأزهر 2023.. 81.32%.

مؤشرات تنسيق كلية اللغات والترجمة تخصص عام 2023.. 60.21%.

مؤشرات تنسيق كلية شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات 2023.. 72.43%.

مؤشرات تنسيق كلية التجارة القاهرة تخصص عام 2023.. 67.03%.

مؤشرات تنسيق كلية التربية الرياضية القاهرة 2023.. 61.32%.

مؤشرات تنسيق كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 2023.. 59.89%.

مؤشرات تنسيق كلية اللغة العربية تخصص عام 2023.. 56.24%.

مؤشرات تنسيق معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 2023.. 60.37%.

توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 بنات

وبحسب توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 بنات فإنّها من المتوقع أن تزداد بمقدار 1% مقارنةً بالعام الماضي، حيث من المتوقع أن تأتي كالتالي:

مؤشرات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة "شعبة الصحافة والإعلام" 2023.. 88.46%.

مؤشرات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة «شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية» 2023.. بنسبة 83.38%.

مؤشرات كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام 2023.. 68.46%.

مؤشرات معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية بنات القاهرة 2023.. 71.16%.