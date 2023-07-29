رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط ‏89 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. أبرزها «موقف عشوائي»

كتب:

محمد سيف
12:29 م | السبت 29 يوليو 2023
المرور.. تعبيرية

المرور.. تعبيرية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود وحملات المرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 89610 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

35822 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و964 مخالفة السير بدون تراخيص، و24 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات لشروط التراخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

قانوني يوضح: متى يتم تسليم لوحات السيارة الملاكي في المرور؟

حالات حذف بيانات السيارة من على كمبيوتر المرور.. اعرف التفاصيل

«طرق الإسماعيلية»: خطة مبكرة لرصف المراكز والمدن لتسهيل حركة المرور

«المرور» تضبط ‏79661 مخالفة متنوعة في حملة أمنية خلال 24 ساعة
بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.