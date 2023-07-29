ضبط ‏89 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. أبرزها «موقف عشوائي»

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود وحملات المرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 89610 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

35822 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و964 مخالفة السير بدون تراخيص، و24 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات لشروط التراخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.