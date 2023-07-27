حالات حذف بيانات السيارة من على كمبيوتر المرور.. اعرف التفاصيل

شرح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض تفاصيل حذف بيانات السيارة الملاكي من على جهاز الحاسب الآلي في المرور، موضحًا أن الإجراء يتم بناء على أمرين أولهما أن السيارة مباعة إلى مالك في محافظة جديدة، وبالتالي يتم تسليم لوحات السيارة إلى المرور القديم الخاص بالسيارة لحين نقل الملكية في المرور الجديد واستلام المالك لوحات معدنية من المحافظة التي يتبع لها وحينها يتم حذف بيانات السيارة من على الكمبيوتر.

نقل ملكية السيارة إلى محافظة جديدة

وقال الخبير القانوني عبد الله في حديثه لـ«الوطن» إن حالة حذف البيانات بسبب نقل الملكية إجراء قانوني مؤقت وعند إتمام الفحص الفني ونقل ملكية السيارة إلى مكان إقامة المالك الجديد تكون بيانات السيارة وفق أرقام اللوحات المعدنية الجديدة الخاصة بأرقام وحرف السيارة الخاصة بتلك المحافظة.

حذف بيانات السيارة الملاكي من كمبيوتر المرور

وأضاف الخبير القانوني: أما في حالة حذف بيانات السيارة الملاكي بسبب وجود تلاعب في موتور السيارة وأن المالك قام بتغيير موتور السيارة دون تقديم الأوراق الرسمية لهذا الإجراء الذي يثبت أن موتور السيارة تم شراؤه بأوراق رسمية وعندها يتم تسجيله وإعادة تسجيل بيانات السيارة بعد تجديد الترخيص عن طريق الفحص الفني للموتور.

موتور سيارة مسروق

وتابع الخبير القانوني: أما في حالة أن الموتور ليس له أوراق فإن حذف بيانات السيارة من على شاشة الكمبيوتر سيظل مستمرًا ولا يمكن إعادة تجديد رخصة السيارة إلا بعد تقنين أوراقها، كما أن مالك السيارة يقع تحت المسائلة القانونية في حالة إذا كان الموتور مسروقًا فهنا يكون ارتكب جريمة جنائية توجب المسائلة والحبس.