قانوني يوضح: متى يتم تسليم لوحات السيارة الملاكي في المرور؟

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله إن اللوحات المعدنية للسيارة الملاكي يتم تسليمها إلى وحدة المرور التابعة لها السيارة في حالة بيعها إلى مالك جديد يقيم في محافظة أخرى غير المحافظة المرخصة فيها السيارة، مضيفا أن المالك الجديد يسلم اللوحات المعدنية في المرور لأن كل محافظة لها أرقام وحروف محددة لا يمكن تجاوزها.

تسليم لوحات السيارة الملاكي

أضاف «عبد الله» في حديثه لـ الوطن أنه ينبغي على المالك الجديد بعد تسليم اللوحات الخاصة بالسيارة أن يقوم بعمل إجراء مطابقة بصمة في المرور القديم أيضًا، وبعدها يتوجه إلى المرور الجديد للفحص الفني، وإتمام إجراءات نقل الملكية في المرور الخاص بالمالك الجديد.

الفحص الفني في حال نقل ملكية السيارة بوحدة المرور

وتابع الخبير القانوني أنه في حال نقل ملكية السيارة إلى مالك جديد يقيم في ذات المحافظة الخاصة بالمالك القديم، فإن اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة ستكون مستمرة دون تسليم أو تبديل بأرقام وحروف أخرى، بل يقوم المالك الجديد بعمل إجراء فحص فني للسيارة في حالة نقل الملكية داخل وحدة المرور الخاصة بالسيارة أو وحدات المرور داخل المحافظة التابعة لها.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- نموذج يتم الحصول عليه من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي.

3- دفع قمة التأمين الإجباري الخاص بالسيارة عن وقوع حوادث.

4- شراء ملف خاص بالتجديد يكون حسب مدة الترخيص.

5- سداد قيمة الضرائب والرسوم المقررة لترخيص السيارة.

6- تحقيق الأمن والمتانة في السيارة كشرط قبل الترخيص للحفاظ على سلامة المواطنين.

7- شراء مثلث عاكس للضوء وكذلك حقيبة إسعافات أولية، وأيضا طفاية الحريق للسيارة.