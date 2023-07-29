إصابة شخص وسيدة في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بالفيوم

أصيب شخص وسيدة، إثر تعرضهما للضرب خلال مشاجرة بين عائلتين في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

وبدأت الواقعة بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة اُستخدم خلالها الشوم والعصي، مما أسفر عن إصابة الشخصين، فيما أبلغ الأهالي الشرطة على الفور.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، كما جرى نقل المصابين للمستشفى.

مشاجرة بين عائلتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بالشوم والعصي في قرية تطون بدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة.

إصابة شخصين في مشاجرة

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة، وتبينّ إصابة شخصين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة إثر تعرضهما للضرب بالشوم وهما أحمد رمضان محمد، 43 سنة، وصباح محمد، 37 سنة، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، كما جرى ضبط طرفي المشاجرة الذين تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.