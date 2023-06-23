إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وجروح وكسور، في مشاجرة نشبت بالشوم والعُصي بإحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الجمعة، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية بين أولياء أمور الأطفال إثر تعدي أحدهما على الآخر، وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي، ثم استخدم الطرفان الشوم والعصي في التعدي على بعضهما.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة، وجرى السيطرة عليها وضبط طرفيها، كما جرى نقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين في إحدى قرى المركز، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالمشاجرة

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة طامية، إلى مكان البلاغ، وتبينّ نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية قصر رشوان بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.