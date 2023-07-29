وفاة عامل غرقا في منشأة القناطر.. «نزل يدور على الموبابل»

لقي عامل مصرعه غرقا بالرياح البحيري بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من عمليات النجدة بوجود غريق بالرياح البحيري بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وأمر اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

انتشال الجثمان

وتبين أن الغريق عامل، وكان يجلس مع أصدقائه وسقط منه المحمول في الرياح وأسرع بالنزول ليلتقطه إلا أنه غرق، وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء بالفحص، تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.