يرغب الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية في معرفة توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية الخميس الماضي.

ويبحث طلاب الثانوية الأزهرية عن توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين، والتي من المتوقع أن يكون مشابها لتنسيق الثانوية الأزهرية العام الماضي، والذي جاء كالتالي:

- تخصص عام: شعبة العلمي انتظام 325 درجة، وشعبة العلمي ‏انتساب 377 درجة، وشعبة أدبي ‏انتظام 315 درجة، وشعبة أدبي انتساب 325 ‏درجة. ‏‏

- شعبة التاريخ والحضارة: شعبة العلمي انتظام 345 درجة، وشعبة العلمي ‏انتساب 325 درجة، و‏شعبة أدبي انتظام 340 درجة، وشعبة أدبي انتساب 315 ‏درجة.‏

عنوان كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بنين بالدقهلية

وأوضحت جامعة الأزهر أن مدة الدراسة في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين هي 4 سنوات، وتقع في شارع عبد السلام عارف خلف إدارة المرور بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

أقسام كلية اللغة العربية ‏جامعة الأزهر بالمنصورة بنين

وحددت جامعة الأزهر أقسام الدراسة في كلية اللغة العربية ‏جامعة الأزهر بالمنصورة بنين كالتالي:

- قسم اللغويات

- قسم البلاغة والنقد

- قسم الأدب ‏والنقد

- قسم أصول اللغة

- ‎قسم التاريخ والحضارة.